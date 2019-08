Belen e Fedez, il botta e risposta social fa impazzire i fan

Belen Rodriguez si sta godendo una vacanza da sogno alle Baleari insieme a Stefano De Martino e a Santiago . A Ibiza c'è anche Fedez insieme a Chiara Ferragni e al piccolo Leone . Il siparietto, però, va in onda via social. Quando la showgirl posta uno scatto in cui il marito la tiene seduta sulle spalle, il rapper platinato commenta: "Se lo faccio io mi slogo una spalla". La risposta di Belen arriva a stretto giro: "E calcola che mi sa che sono più pesante di tua moglie!"



Uno scambio simpatico di battute autoironiche, insomma, quello tra due dei vip più seguiti di Instagram. Ma tanto è bastato per far scatenare i follower nei commenti, tra quelli che ridono dello scherzo e chi, invece, si scaglia a spada tratta in difesa del proprio beniamino.



Intanto le vacanze dei De Martino procedono alla grande. Dopo aver deliziato i follower con un reportage dei loro giorni a Ibiza (dai panorami alle coccole, dalla casa ai baci), sono partiti alla volta di Formentera e la Rodriguez non ha perso tempo per regalare ai fan uno scatto bollente con lato B in primo piano.



Anche i Ferragnez si godono giorni speciali sulla Isla Blanca. In vacanza con gli amici e le sorelle di Chiara non si fanno mancare serate scatenate, giri in barca e tante, tantissime tenerezze di coppia.