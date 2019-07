Belen e Stefano, tutto pronto per il secondo figlio

La bella argentina e il ballerino da quando hanno ritrovato l'intesa non si sono più allontanati. Solo brevi fughe di lavoro, come quella per la registrazione della puntata di Tu si que vales, durante la quale – secondo indiscrezioni – Belen avrebbe avuto un malore facendo pensare a tutti di essere in dolce attesa. Trascorrono le giornate tra sole e mare, sempre uniti e sempre accanto al loro Santi che si lascia coccolare da mamma e papà. Per lui sarà in arrivo un fratellino o una sorellina? Il settimanale Gente svela che la showgirl è in dolce attesa e le forme morbide in bikini rivelerebbero proprio l'inizio di una gravidanza. Intanto Stefano si mostra premuroso più che mai con la moglie. Chissà se al ritorno a Milano verrà confermata ufficialmente la cicogna in volo...