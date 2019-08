Ferragnez, il conto è troppo salato: che shock lo scontrino!

Continuano le vacanze esagerate di Fedez e Chiara Ferragni che, dopo l'Umbria e la Sicilia hanno fatto tappa a Ibiza. Tra gite in barca e notti in locali esclusivi, la coppia più social d'Italia non si fa mancare proprio nulla... ma quando arriva il momento di saldare il conto anche loro hanno l'amaro in bocca. L'espressione mentre controllano lo scontrino è imperdibile.

L'amico Luis Sal, con loro in vacanza alle Baleari, pubblica nelle storie lo scatto aggiungendo come didascalia solo "il conto". E in effetti l'espressione di Chiara e Federico non ha bisogno di commenti. "Senza Pagare" è il titolo di una canzone che Fedez cantava in coppia con J-Ax: chissà che per un attimo non abbia avuto la tentazione...