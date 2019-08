Chiara Ferragni incinta? Lei: "Ma davvero? Non sapevo..."

Aveva promesso una sorpresa Chiara Ferragni, per le 15 di ieri pomeriggio, e in molti si aspettavano l'annuncio della seconda gravidanza . Invece la bella influencer ha "deluso" i fan con una smentita social: "Ma davvero? Non sapevo, non vedo l’ora di leggere le news", ha scritto sotto al post del magazine Spy, che aveva diffuso il rumor.

Chiara sembra concentrata su tutt'altro al momento e infatti la sorpresa in realtà riguardava la pubblicazione, sul suo profilo Instagram, del trailer in anteprima di “Chiara Ferragni unposted”, il docu-film che ripercorre tutta la sua vita fino al grande successo planetario e che sarà presentato alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.



Nella breve clip ecco apparire la piccola Chiara, riccioli biondi e grandi occhi, in braccio al padre e mentre bacia il suo Fedez, in abito da sposa e con Leone. "Una bambina caparbia" spiega Papà Ferragni, "la donna che mi ha convinto a cambiare", come la descrive il rapper. E poi flash della fashion blogger in spiaggia, mini interviste e tanti scatti inediti. Il docu-film è diretto da Elisa Amoruso e dopo la presentazione alla mostra del cinema di Venezia, sarà nelle sale il 17/18 e 19 settembre per un evento speciale.