Chiara Ferragni, il docu-film sulla sua vita sbarca al Festival di Venezia

Non si ferma più Chiara Ferragni. Se al Festival del Cinema di Venezia c'è già stata tante volte, sul red carpet, stavolta per l'influencer sarà diverso. Il ritratto "Chiara Ferragni - Unposted" sarà nella Selezione Ufficiale – Sezione Sconfini. Realizzato da Elisa Amoruso, racconta come la rivoluzione digitale abbia cambiato il mondo attraverso la storia della prima influencer della moda, la sua esperienza come donna e come imprenditrice.