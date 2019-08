La Ferragni in topless semina indizi social di gravidanza

“Oggi la Ferry si è svegliata con le tettone” dice in una storia Instagram il rapper rivolgendosi al figlio in auto mentre lei si tocca il reggiseno e replica veloce dando la colpa al costume. Nelle immagini social appare in topless con il marito tra baci e continui scambi di dediche d'amore: si stringono e si amano come non mai. Un post di famiglia mostra il piccolo Leone mettere le dita in posizione di vittoria... o forse significa due? In un altro scatto Fedez tiene dolcemente la mano sulla pancia di Chiara in barca, mentre si scambiano un tenerissimo bacio. E infine quei ricordi dell'estate 2017 quando Chiara faceva l'ecografia e annunciava di essere in dolce attesa. Per ora solo ipotesi in cerca di un post di conferma...