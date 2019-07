Chiara Ferragni insultata in strada: "Senza trucco fai schifo"

La Ferragni ha condiviso una foto su Instagram nella quale sorride e abbraccia il figlio Leone. Accanto all'immagine, un lungo post in cui racconta la situazione: "Ieri, mentre uscivo dal taxi per andare al lavoro, una donna mi ha sorpreso con un commento terribile. Era probabilmente sulla quarantina e, dopo avermi visto, ha detto a sua figlia (circa sugli otto anni) a voce molto alta: 'non prestarle attenzione, hai visto che senza trucco sembra una me**a?'". Parole forti, che hanno particolarmente ferito Chiara: "La mia reazione è stata quella di guardarla shockata per un commento così maleducato e a voce alta, e questo sentimento mi ha accompagnato per tutta la giornata."



Il post prosegue con la 32enne che si chiede come sia possibile che la gente si senta autorizzata a comportamenti simili, e invitando le sue follower a non lasciarsi abbattere se dovessero mai trovarsi nella sua stessa situazione. "Insieme possiamo fare la differenza. Si inizia con piccoli passi: cercate di dire a voi stesse qualcosa di buono sul vostro corpo ogni giorno. E cercate di incoraggiare gli altri intorno a voi, invece che buttarli giù". Tantissimi i commenti di sostegno e di incoraggiamento.