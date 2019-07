Tutti i Ferragnez sul lago di Como per 10mila euro a notte

Fedez ci scherza e li definisce i “Kardashian di Cremona” e le sorelle più influenti d'Italia se la spassano in una dimora settecentesca che più che una location da vacanza è una vera e propria opera d'arte con saloni decorati, stucchi, arazzi, ceramiche tra le quali hanno soggiornato anche re Carlo II di Napoli o il duca Guido Serbelloni. Il giardino che si affaccia sul lago è perfetto per i primi passi di Leoncino che si lascia immortalare tra fiori e piante sfoderando sorrisi da copertina. Sei suite per ospitare i Ferragnez al lago e una piscina in totale privacy dove tutti fanno selfie e postano video social. Lo staff e un maggiordomo personale li segue dalla colazione alla cena senza dimenticare il pranzo in giardino e il cocktail a mollo sulle sponde del Lario. Gite via lago e prove atletiche di wakeboard per Marco Ferragni, Franco Lucia e le sorelle Valentina e Francesca. La vacanza delle Kardashian italiane è costata circa 10mila euro a notte...