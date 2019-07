Ferragnez in partenza per l Umbria, guarda le foto dei preparativi

I Ferragnez sono di nuovo in partenza. Dopo il viaggio a Tokyo, è la volta dell'Umbria (a cui seguiranno Sicilia e Ibiza). Qualche giorno di relax in un "vecchio castello" per Fedez e Chiara Ferargni e il piccolo Leone, ma la famiglia più social d'Italia non svela niente di più sulla destinazione. Scattano selfie prima di mettersi in marcia, inquadrano l'auto stracolma di valigie e aggiornano i follower sui preparativi, dalla tinta serale del rapper all'aperitivo in terrazza alla discussione sul gommone. Tutto pronto, allacciate le cinture... si parte!