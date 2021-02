A Rimini dolcezza e gusto fanno rima con affari 

In un momento complesso come l’attuale, IEG - Italian Exhibition Group mantiene vivo il rapporto coi mercati del dolciario artigianale e della ristorazione e si offre come piattaforma di rilancio. In attesa delle edizioni fisiche – rispettivamente nel gennaio e febbraio 2022, sempre alla fiera di Rimini - SIGEP, manifestazione internazionale dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, e Beer&Food Attraction, appuntamento dedicato alle eccellenze birrarie, beverage e al food per l’Ho.re.ca, faranno convergere sul digitale migliaia di imprese. L’opportunità è offerta da Sigep Exp The Digital Experience – in calendario dal 15 al 17 marzo prossimi - e da Beer&Food Attraction, The Digital Event for Eating Out, in programma nelle giornate dal 12 al 14 aprile 2021. In questo modo, grazie alla piattaforma proposta da IEG, organizzatrice di entrambi i saloni, i professionisti delle filiere coinvolte potranno dialogare con le aziende presenti per fare affari, conoscere le tendenze in atto, i nuovi prodotti e sfruttare occasioni di incontro.