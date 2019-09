Lʼauto elettrica su base Golf 10 settembre 2019 16:20 Volkswagen ID.3, già 30 mila le prenotazioni E a Francoforte debutta il nuovo logo Volkswagen

Per confermarsi al vertice dellʼindustria automobilistica mondiale, Volkswagen ha imboccato due strade: la prima è indirizzata verso lʼalimentazione elettrica (dove sconta un poʼ di ritardo); la seconda punta a una nuova immagine, con un logo nuovo di zecca. Ve lo mostriamo in anteprima, perché Volkswagen ha scelto la vetrina del Salone di Francoforte per presentarlo al mondo intero.

Il nuovo volto Volkswagen Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Semplice e identificativo, il nuovo logo Volkswagen è piatto e bidimensionale, essenziale e minimalista, perfetto per le ampie possibilità di raffigurazione in ambito digitale. E poi cʼè lʼauto elettrica, abbondantemente annunciata dal gruppo tedesco: la ID.3, che ieri sera ha avuto la sua serata di gala a Francoforte. Dalla 68° edizione del Salone, che apre sabato al pubblico, arrivano due notizie di peso: lʼinizio della produzione a novembre nello stabilimento di Zwickau e la raccolta di 30.000 prenotazioni già arrivate, soprattutto da Germania e Paesi nordici europei.

ID.3, lʼauto elettrica a misura dʼuomo Ufficio stampa 1 di 35 Ufficio stampa 2 di 35 Ufficio stampa 3 di 35 Ufficio stampa 4 di 35 Ufficio stampa 5 di 35 Ufficio stampa 6 di 35 Ufficio stampa 7 di 35 Ufficio stampa 8 di 35 Ufficio stampa 9 di 35 Ufficio stampa 10 di 35 Ufficio stampa 11 di 35 Ufficio stampa 12 di 35 Ufficio stampa 13 di 35 Ufficio stampa 14 di 35 Ufficio stampa 15 di 35 Ufficio stampa 16 di 35 Ufficio stampa 17 di 35 Ufficio stampa 18 di 35 Ufficio stampa 19 di 35 Ufficio stampa 20 di 35 Ufficio stampa 21 di 35 Ufficio stampa 22 di 35 Ufficio stampa 23 di 35 Ufficio stampa 24 di 35 Ufficio stampa 25 di 35 Ufficio stampa 26 di 35 Ufficio stampa 27 di 35 Ufficio stampa 28 di 35 Ufficio stampa 29 di 35 Ufficio stampa 30 di 35 Ufficio stampa 31 di 35 Ufficio stampa 32 di 35 Ufficio stampa 33 di 35 Ufficio stampa 34 di 35 Ufficio stampa 35 di 35 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Con la ID.3 si apre una nuova era per la Volkswagen. Costruita sul pianale MEB (quello della Golf), assicura unʼautonomia di marcia fino a 420 chilometri e in futuro, utilizzando batterie di capacità effettiva pari a 77 kWh, lʼautonomia arriverà fino a 550 chilometri. Inoltre, grazie ai tempi di ricarica ridotti, in 30 minuti e con una potenza di ricarica di 100 kW è possibile ottenere circa 290 chilometri di autonomia, oltre 200 km se si guida in autostrada a velocità superiori. È lʼapertura verso un impiego totale dellʼauto elettrica, non più limitato a mere esigenze cittadine e di medio raggio.