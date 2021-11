Audi Q3 Sportback 1.4 (45) TFSI e, due cuori e tanta sportività

Il motore elettrico - Sotto il cofano c’è il motore termico benzina turbo 1.4 abbinato a un propulsore elettrico alimentato dalle batterie agli ioni di litio, per una potenza complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia.

La batteria da 13 kWh, che alimenta il motore elettrico, è posizionata sotto il pianale nella zona dei sedili posteriori. Si ricarica in modo molto semplice, grazie all’agevole sistema e-tron compact - di serie - che consente di fare un pieno di energia, attraverso la ricarica domestica da 230 Volt, in circa 5 ore, oppure in 3 ore e 45 minuti se si sceglie un impianto trifase a 400 Volt.

Comodità, flessibilità e tanto spazio - La qualità percepita a bordo di Audi Q3 Sportback TFSI e è decisamente di alto livello. Innanzitutto l’abitacolo è ampio e… Modulare! Il divanetto a tre posti è regolabile longitudinalmente e gli schienali - frazionabili - una volta abbattuti, contribuiscono a incrementare la capacità del bagagliaio da 380 a 1.250 litri. Finiture ad hoc, per il nostro allestimento, top di gamma S line edition, che può contare sui badge dedicati “S Line” e, a richiesta, sia sull’alternanza di pelle e alcantara, sia sul tetto panoramico.

Audi Q3 Sportback TFSI e è disponibile con la piattaforma d’infotainment di ultima generazione MIB3, che raggruppa tutte le funzioni relative alla connettività e le informazioni della vettura. Tutto è facilmente fruibile attraverso l’ampio schermo touch.

Modalità di guida, per la massima espressione del guidatore, e sistemi di sicurezza all’avanguardia - La gestione del sistema ibrido plug-in è nelle mani del guidatore che ha la libertà di scegliere se e come intervenire sull’interazione tra motore termico ed elettrico. Nella modalità a zero emissioni si riescono a percorrere fino a 51 km, secondo il ciclo di omologazione WLTP. E nei tratti urbani i consumi sono davvero sorprendenti: con la batteria carica vanno da 1,7 a 2,0 litri ogni 100 Km!

Oltre all’opzione EV, dunque totalmente elettrica, si può scegliere, fra “Auto”, “Battery Hold” e “Battery Charge”: ovvero optare per la modalità ibrida automatica, oppure preservare l’energia per fasi successive di viaggio, o - ancora - per la modalità in cui il motore termico è chiamato a ricaricare la batteria di quello elettrico.

Audi Q3 Sportback TFSI e è molto confortevole, su qualsiasi tipo di tracciato… Silenziosa e può contare, di serie, sul sistema Audi Drive Select, che mette a disposizione quattro differenti programmi di guida: auto, comfort, dynamic e individual.

Naturalmente il suv coupé della Casa di Ingolstadt si pone ai vertici della sua categoria in tema sicurezza: l’Audi pre sense front previene gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti; presenti, inoltre, il mantenimento della corsia e l’avviso di pericolo in corrispondenza dell’angolo di visuale cieco – dotazioni tutte di serie sin dalla versione d’ingresso. La versione protagonista del breve test drive per TGCOM costa 57.850 Euro.