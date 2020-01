Virus Cina, a Fiumicino e Malpensa si controlla la temperatura dei passeggeri

Per svolgere questi controlli sono state arruolare una trentina di unità in più tra medici e infermieri, per un totale di 32 (16 medici e altrettanti infermieri) nell'aeroporto di Fiumicino e 28 (14 medici e altrettanti infermieri) in quello di Malpensa. "Si tratta di una misura precauzionale in quanto al momento in Italia non ci sono casi", ha spiegato Ruocco.