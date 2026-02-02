Venezuela, Trentini: "Dieci giorni nella 'Vasca' in prigione, seduto senza muovermi"

"Verso gennaio dell'anno scorso, senza tanti giri di parole, il direttore del carcere ci ha detto che eravamo delle pedine di scambio. Lo hanno detto a tre detenuti, altri tre stranieri, due spagnoli e un ceco, che ce l'hanno riferito", ha raccontato ancora Trentini, ospite a Che tempo che fa. "Ci siamo resi conto - ha aggiunto - che non c'era stata la convalida dell'arresto e che tantissimi stranieri, eravamo 92, erano messi negli stessi padiglioni e tutti avevano delle storie simili, chi era stato preso in transito addirittura nell'aeroporto di Caracas. Mi hanno preso in una zona vicino alla Colombia, in un posto di blocco fisso".