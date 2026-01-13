Logo Tgcom24
Mondo
dal venezuela

Atterrato a Ciampino aereo con Trentini e Burlò

13 Gen 2026 - 08:47

 È atterrato l'aereo che ha riportato in Italia Alberto trentini e Mario Burlò, i due italiani detenuti nelle carceri venezuelane e liberati nella giornata di ieri. Ad attenderli la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 