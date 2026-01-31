Venezuela, Caracas annuncia l'amnistia generale per i prigionieri politici

"Vengo in quest'aula come presidente, ma anche come avvocato" avrebbe affermato Delcy Rodríguez, secondo chi era presente durante il suo discorso. "Mio padre è stato imprigionato ed è morto a causa delle torture. Credo nella Costituzione. Nella sovranità nazionale. Nella giustizia per il popolo venezuelano. Abbiamo bisogno di più giustizia, con una maggiore tutela legale" ha detto la presidente ricordando il padre assassinato dai suoi carcerieri. L'uomo era un marxista convinto, fondatore del movimento in cui Nicolás Maduro ha mosso i suoi primi passi.