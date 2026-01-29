Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva precedentemente dichiarato di aver parlato con la presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, e di averla informata che lo spazio aereo commerciale sopra il Paese si sta aprendo. "Ho appena parlato con la presidente del Venezuela e l'ho informata che riapriremo tutto lo spazio aereo commerciale sopra il Venezuela. I cittadini americani potranno molto presto recarsi in Venezuela e saranno al sicuro lì", ha detto Trump durante la riunione di gabinetto.