Venezuela, la mappa dei pozzi di petrolio
Attesa la firma della presidente ad interim, inversione storica rispetto al chavismo
Il Parlamento venezuelano ha approvato una riforma che apre il vasto settore petrolifero alla partecipazione di capitali privati, segnando un'inversione storica rispetto alla linea di rigido controllo statale promossa dal chavismo, al potere nel Paese sudamericano da oltre 25 anni. Il provvedimento, approvato in seconda lettura dall'Assemblea nazionale a maggioranza Psuv, il Partito socialista unito del Venezuela fondato da Hugo Chavez, attende ora la firma esecutiva della presidente de facto ad interim Delcy Rodríguez per entrare formalmente in vigore. Lo rendono noto i principali media. Mentre dagli Usa Trump: "Stiamo esplorando il territorio, riporteremo ricchezza a loro e a noi".
L'approvazione della riforma arriva dopo che, il 3 gennaio scorso, un'operazione militare statunitense ha portato alla cattura dell'ex presidente de facto Nicolás Maduro Moros. La riforma, che rappresenta la prima revisione organica del settore dall'era Chavez nel 2007, prevede una significativa riduzione del controllo statale sulla gestione dei giacimenti petroliferi e introduce strumenti come l'arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti, con l'obiettivo di aumentare la produzione e attrarre capitali esteri nel Paese ricco di risorse energetiche.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva precedentemente dichiarato di aver parlato con la presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, e di averla informata che lo spazio aereo commerciale sopra il Paese si sta aprendo. "Ho appena parlato con la presidente del Venezuela e l'ho informata che riapriremo tutto lo spazio aereo commerciale sopra il Venezuela. I cittadini americani potranno molto presto recarsi in Venezuela e saranno al sicuro lì", ha detto Trump durante la riunione di gabinetto.
"Stiamo andando molto d'accordo con loro, i rapporti sono stati molto forti, molto buoni... Ora le principali compagnie petrolifere stanno andando in Venezuela, esplorando il territorio e scegliendo le loro sedi, e riporteranno un'enorme ricchezza per il Venezuela e per gli Stati Uniti", ha concluso Trump.
