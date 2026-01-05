Venezuela, Scaroni: "Petrolio non decisivo, su intervento Usa prevalgono ragioni politiche"

Secondo Scaroni dietro la scelta interventista di Trump, quindi, ci sarebbero ragioni politiche: "Gli Stati Uniti considerano il Venezuela il loro cortile di casa - ha aggiungo - in particolare Marco Rubio, che è il ministro degli Esteri degli Stati Uniti, è figlio di esuli cubani. Questa operazione a Caracas dà anche un brutto colpo a Cuba, che perde il suo grande alleato, il suo sostenitore economico, perché Cuba viveva di petrolio venezuelano. Se il Venezuela è il cortile di casa degli Stati Uniti, Cuba lo è ancora di più perché è a 150 chilometri dalle coste degli Stati Uniti e vivrà un periodo di incertezza non da poco, che vedremo nelle prossime settimane o mesi".