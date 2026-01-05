Venezuela-Usa, gli analisti non vedono impatti sul petrolio: il blitz può favorire asset americani e dollaro

L’attenzione degli analisti e degli investitori è concentrata sulle possibili ripercussioni del blitz degli Stati Uniti in Venezuela. L’operazione lampo “Operation Absolute Resolve” è durata poche ore, con decine di jet, elicotteri e forze speciali impiegate e si è conclusa con la cattura del presidente Maduro e di sua moglie. Trump ha affermato che gli Usa hanno il pieno controllo del Venezuela e ha promesso “piano accesso” alle ricchissime riserve petrolifere del Paese alle società americane.