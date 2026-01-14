Venezuela, scarcerati undici giornalisti e operatori media

Undici giornalisti e operatori dei media venezuelani sono stati scarcerati nelle ultime ore dalle prigioni del Paese. A darne notizia è il Sindacato Nazionale degli Operatori della Stampa (SNTP), a distanza di una settimana dall’annuncio del presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, che aveva parlato della liberazione di un “numero significativo di prigionieri politici”. Secondo il sindacato, restano tuttavia altri 24 professionisti dell’informazione ancora detenuti. L’SNTP ha ribadito che gli arresti non sarebbero riconducibili a reati accertati, ma piuttosto all’esercizio del giornalismo indipendente, alla diffusione di opinioni critiche o ad attività di impegno politico svolte dai reporter coinvolti.