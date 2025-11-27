Venezuela, l'ambasciatore italiano visita Alberto Trentini: "Sta meglio"

Giovanni De Vito ha incontrato anche un altro detenuto: Mario Burlò
© Ansa
L'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi, giovedì 27 novembre, una visita consolare ad Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. Lo fa sapere in una nota la Farnesina, alla quale l'ambasciatore ha riferito di aver trovato Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno, in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa.
"La visita - conclude la nota - è stata effettuata nell'ambito dell'azione politica e diplomatica che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti".