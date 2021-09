Venezuela, Maduro in Messico: prima volta all'estero dalla taglia Usa

ansa

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, si è recato a Città del Messico per partecipare a un vertice regionale, nel suo primo viaggio ufficiale all'estero da quando la giustizia degli Stati Uniti ha messo una taglia di 15 milioni di dollari per la sua cattura. "Veniamo come portatori della verità del Venezuela, di Bolivar, di Chavez e dei Liberatori. L'unione è al di sopra delle differenze", ha twittato Maduro al suo arrivo.