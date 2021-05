Usa, ok a vaccino Pfizer-BioNtech tra i 12 e i 15 anni 

IPA

La Food and Drug Adminsitration americana ha dato il via libera all'uso del vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni. Per quanto riguarda la somministrazione agli under 12 la Fda ha invece fissato al prossimo mese un incontro nel quale si discuterà l'eventuale autorizzazione.