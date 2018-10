Usa, busta con sospetta sostanza tossica inviata a a Donald Trump

Una busta contenente una sostanza che si sospetta sia ricina, molto tossica e letale per l'uomo, è stata indirizzata al presidente americano Donald Trump. La notizia, prima trapelata sui media, è stata confermata dal Secret Service, l'agenzia federale che vigila sulla sicurezza del presidente Usa. Non sono stati diffusi altri dettagli se non che la la busta datata 1 ottobre non è mai entrata alla Casa Bianca.