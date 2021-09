Usa, Blinken: "Cuba viola i diritti umani"

Ansa

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha nuovamente condannato le violazioni dei diritti umani a Cuba, spiegando che "i cubani meritano la possibilità di esercitare i propri diritti e di esprimere le proprie aspirazioni senza timore di violenza o carcere". Da luglio "migliaia di cubani in decine di città e paesi sono scesi in piazza per chiedere pacificamente il rispetto dei loro diritti", ha aggiunto.