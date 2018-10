Ue prepara duro piano emergenza in caso 'no deal' su Brexit

Bruxelles si prepara ad alzare il velo sulle "dure" misure di emergenza nel caso di una Brexit 'no deal'. Misure che includerebbero la cancellazione di voli ed esporrebbero gli esportatori a perdite sostanziali nel caso in cui la Gran Bretagna lasciasse l'Ue senza un accordo entro marzo. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti diplomatiche che avrebbero visto la bozza del piano europeo, la cui presentazione è attesa la prossima settimana.