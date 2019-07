Ue, M5s voterà sì a Ursula von der Leyen: ha fatto suoi nostri temi

Il M5s ha annunciato, all'Europarlamento, che voterà a favore di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Ue. "Dopo il nostro incontro, lei ha fatto suoi i punti principali del nostro programma, per questo intendiamo sostenere la sua candidatura, ma ogni giorno dovrà dimostrarsi degna di questa fiducia", afferma l'eurodeputata Tiziana Beghin. "Non ci faremo remore a contrastarla duramente se non rispetterà gli impegni presi", aggiunge.