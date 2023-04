Putin: "In crisi profonda le relazioni Russia-Usa" | Zelensky in Polonia, Duda: inviati 8 Mig-29 a Kiev, presto altri 6

"Non si può vincere la lotta per la libertà solo in parte, più liberi saremo più garanzia di giustizia avremo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando a Varsavia ai suoi connazionali e ai polacchi radunati nel cortile del Palazzo Reale. "La Russia non vincerà se ucraini e polacchi, con gli europei, continueranno a stare uniti fianco a fianco. La tirannia scomparirà dalla storia e Mosca non ucciderà più se sarà sconfitta in Ucraina", ha aggiunto Zelensky.