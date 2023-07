Zelensky: la fine della guerra dipende dal sostegno globale | New York Times: "L'Ucraina ha perso il 20% delle armi nei primi giorni della controffensiva"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 508.

Mosca accusa Kiev di "utilizzare metodi terroristici" contro le centrali nucleari russe che "potrebbero portare a un disastro nucleare su larga scala" in Europa. La portavoce degli Esteri Maria Zakharova sostiene che da Kiev è stato lanciato un drone nella regione di Kursk con l'obiettivo di colpire un impianto nucleare. Secondo il presidente turco Erdogan, "Putin è d'accordo sulla proroga del corridoio per il grano nel Mar Nero". Ma il Cremlino nega: "Non abbiamo rilasciato dichiarazioni in merito". New York Times: "In due settimane controffensiva Kiev ha perso 20% delle proprie armi".