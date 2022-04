Ucraina, Di Maio: dopo Pasqua riaprirà l'ambasciata italiana a Kiev

"Dopo Pasqua riaprirà l'ambasciata italiana a Kiev".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nel corso di una riunione al ministero degli Esteri. Il titolare della Farnesina avrebbe dato il via libera al ritorno dei nostri diplomatici nella capitale dell'Ucraina sottolineando che "bisogna far prevalere la diplomazia per la pace". In queste settimane di guerra la rappresentanza italiana è attiva a Leopoli.