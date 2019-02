Turchia, cade un elicottero militare: morti quattro soldati

E' di almeno quattro soldati morti il bilancio dell'incidente accaduto a un elicottero militare nella periferia asiatica di Istanbul, in Turchia. Il velivolo è precipitato in un'area urbana mentre tentava un atterraggio d'emergenza per ragioni ancora da accertare. In precedenza i militari a bordo risultavano feriti. Nessun civile è invece rimasto coinvolto. Lo ha reso noto il prefetto locale, Ali Yerlikaya. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta.