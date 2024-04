Terremoto di magnitudo 4.7 in New Jersey: trema anche New York

Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York. Sisma avvertito anche nell'area di Boston e Filadelfia. Il sisma ha causato una breve interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, riunito per discutere sulla situazione in Medio Oriente.

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs .

Tgcom24

L'Usgs ha segnalato un terremoto di magnitudo preliminare di 4.7, localizzato vicino a Lebanon, nel New Jersey, circa 90 km a ovest di New York City e 100 km a nord di Filadelfia. I vigili del fuoco di New York hanno fatto sapere che non ci sono prime segnalazioni di danni. Nel centro di Manhattan, la gente spaventata in auto ha iniziato a suonare i clacson. Edifici hanno tremato nei quartieri di Brooklyn e nell'East Village.

Sisma avvertito anche a Baltimora, Filadelfia, Connecticut e in altre aree della costa orientale. Il governatore di New York Kathy Hochul ha pubblicato su X che il terremoto è stato avvertito in tutto lo Stato. "Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo il pubblico durante il giorno", ha detto Hochul.

La scossa ha risvegliato i ricordi del terremoto del 23 agosto 2011 che ha scosso decine di milioni di persone dalla Georgia al Canada. Con una magnitudo 5.8, è stato il terremoto più forte che abbia colpito la costa orientale dalla seconda guerra mondiale. L'epicentro quella volta era stato in Virginia.