Strage in Burkina Faso, Papa: "Dolore per attacco alla chiesa"

Papa Francesco "ha appreso con dolore la notizia dell'attacco alla chiesa a Dablo, in Burkina Faso" costato la vita a sei persone, tra cui il sacerdote. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti, spiegando che il Santo Padre "prega per le vittime, per i loro familiari e per tutta la comunità cristiana del Paese".