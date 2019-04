Sri Lanka, Papa: "Lutto e dolore, vicino alla comunità cristiana"

"Ho appreso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati che, proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo dello Sri Lanka". Lo ha detto Papa Francesco al termine della benedizione Urbi et Orbi. "Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime di così crudele violenza", ha aggiunto.