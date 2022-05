Spagna, la nuova legge del "solo sì è un sì": ogni abuso sarà considerato violenza sessuale 

Svolta in Spagna nella lotta alle violenze sessuali.

Il Congresso dei deputati ha approvato una nuova legge, chiamata del "solo sì è un sì", per cui qualsiasi atto sessuale senza consenso sarà considerato stupro. Un inasprimento per cui ogni abuso sarà considerato violenza sessuale. Finora nei processi la figura giuridica dell'abuso era utilizzata agli avvocati degli aggressori per ottenere le attenuanti. "La Spagna è da oggi un Paese più libero e sicuro per tutte le donne", esulta Irene Montero, ministro dell'Uguaglianza.