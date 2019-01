Shutdown, Trump offrirà legge su dreamer in cambio muro con Messico

Donald Trump starebbe per offrire un compromesso ai dem per mettere fine allo shutdown. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti, in cambio dei 5,7 miliardi di dollari per il muro col Messico, sarebbe pronto a sostenere una legislazione che tuteli coloro che sono in possesso dello status di protezione temporaneo e i "dreamer", i milioni di immigrati entrati nel Paese da bambini al seguito di genitori irregolari.