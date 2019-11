Scontri a Hong Kong, Londra: "Violenze allarmanti da entrambe le parti"

Il governo britannico giudica "profondamente allarmanti" gli ultimi sviluppi della protesta a Hong Kong. Lo ha affermato un portavoce del Foreign Office, rivolgendo un nuovo appello alla moderazione sia ai dimostranti sia alla polizia. "Siamo seriamente preoccupati per le violenze in atto e per l'escalation fra manifestanti e polizia", ha detto il portavoce di Londra, invitando "le parti a trovare una via d'uscita attraverso il dialogo".