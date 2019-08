Pena di morte, nuova esecuzione in Texas: 12ma in Usa nel 2019

In Texas è stata portata a termine l'esecuzione di un uomo per il rapimento, lo stupro e l'uccisione di una studentessa universitaria nel 1998. L'esecuzione di Larry Swearingen è avvenuta tramite l'iniezione letale: l'uomo si è sempre dichiarato innocente. Con Swearingen salgono a 12 le esecuzioni avvenute negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, di cui quattro in Texas. Dodici minuti dopo l'iniezione letale Swearingen è stato dichiarato morto.