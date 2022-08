Pena di morte, il Papa: "Va abolita ovunque, inadeguata sia sul piano morale che giuridico"

Non lasciano spazio a interpretazioni le parole di Papa Francesco , che nel suo ultimo video di preghiera - quello dedicato al mese di settembre -, pubblicato sul sito della Rete mondiale di preghiera del Papa, ha voluto affrontare la questione della pena della morte. Questa per Bergoglio è infatti " inadeguata sul piano morale e non più necessaria sul piano penale ", inoltre "attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona".

L'aspetto morale -

distrugge il dono più importante

comandamento 'non uccidere'

Il giudizio di Papa Francesco è netto: la pena di morte è da condannare da ogni punto di vista. Per quanto riguarda il piano morale, la sua inadeguatezza sarebbe evidente - spiega il Pontefice - "perchéche abbiamo ricevuto: la vita". È lo stesso Vangelo a confermare la sua inammissibilità: "Ilsi riferisce sia all'innocente che al colpevole", ricorda il Papa.

Il piano giuridico -

Papa Giovanni Paolo II

sempre una finestra di speranza

alimentare la vendetta

Ma la preghiera tocca anche un altro aspetto, che - si legge sul sito - già aveva anticipato: la pena di morte è inadeguata anche sul piano giuridico. "In ogni condanna deve esserci- spiega il Papa - invece la pena di morte non fa altro cheed evita qualsiasi possibilità di rimediare a un eventuale errore giudiziario".

Da eliminare ovunque -

possibilità di redimersi

Non solo, questa non è nemmeno necessaria perché "la società può reprimere efficacemente il crimine senza privare definitivamente chi lo ha commesso della". Per queste ragioni, Papa Francesco invita "tutte le persone di buona volontà a mobilitarsi per ottenere l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo".