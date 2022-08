Papa Francesco: "La miopia umana non ci riporti alla guerra fredda"

"Dio non voglia che la miopia umana ci riporti alla guerra fredda".

E' questa l'invocazione pronunciata da Papa Francesco nell'omelia del Concistoro, durante la cerimonia per la creazione di venti nuovi cardinali in Vaticano. Il Santo Padre ha citato il cardinale "Casaroli, giustamente celebre per il suo sguardo aperto ad assecondare, con dialogo sapiente, i nuovi orizzonti dell’Europa dopo la guerra fredda" pregando perché l'uomo non "chiuda di nuova quegli orizzonti che lui ha aperto".