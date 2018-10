Pedofilia, sospetti abusi nella diocesi di New York: indaga l'Fbi

Un'indagine federale per verificare casi di pedofilia che coinvolgono alti prelati sarebbe stata avviata anche sulla diocesi di Buffalo, nello stato di New York. L'Fbi, secondo quanto riportano la Cbs e The Buffalo News, starebbe indagando su un sospetto "traffico di minori attraverso i confini dello stato al fine di compiere abusi sessuali". L'iniziativa è partita dalla denuncia di una donna che accusa di abusi un sacerdote.