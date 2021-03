Papa: "I terroristi tradiscono la fede, non possiamo tacere"

Ansa

"Dio è misericordioso" e "l'offesa più blasfema è profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso: sono tradimenti della religione". Così Papa Francesco durante un incontro nella piana di Ur, in Iraq. "Noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione", ha quindi aggiunto, sottolineando che "sta a noi dissolvere con chiarezza i fraintendimenti".