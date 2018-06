Papa Francesco: "I migranti non sono numeri, abbattere ogni muro"

Quella dei migranti "non è solo una questione di numeri , bensì di persone con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni". Lo ha detto Papa Francesco , lanciando un appello per l'accoglienza e il rispetto di bimbi e famiglie. Secondo il Pontefice la diffidenza nei confronti dei più deboli nasce dalla paura: "Il grido del povero non viene ascoltato ma è messo a tacere da voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri".

Le persone indigenti, continua il Papa nel messaggio per la Giornata mondiale dei poveri, vengono percepite come "portatrici di insicurezza, instabilità", creando così un "disorientamento dalle abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere lontani. Si tende a creare distanza e non ci si rende conto che in questo modo ci si rende distanti dal Signore Gesù'".



Nel messaggio ai partecipanti al Colloquio Santa Sede-Messico sulla migrazione internazionale, in corso in Vaticano, Bergoglio sottolinea ancora che "per far fronte e dare risposta al fenomeno della migrazione attuale, è necessario l'aiuto di tutta la comunità internazionale, dal momento che esso ha una dimensione transnazionale, che supera le possibilità e i mezzi di molti Stati".



Il Pontefice specifica infine che "le responsabilità nei confronti dei migranti devono essere condivise a livello internazionale e occorre sempre ispirarsi ai valori della giustizia, della solidarietà e della compassione".