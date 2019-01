Oim: "I 144 migranti salvati domenica sono stati portati in un centro detenzione libico"

"I 144 migrati, comprese donne incinte e bambini, che erano stati salvati domenica pomeriggio nel Mediterraneo dal cargo Lady Sham, sono stati trasferiti in un centro di detenzione in Libia". Lo scrive su Twitter il portavoce dell'Oim in Italia, Flavio di Giacomo, ricordando che molti di loro "erano in cattive condizioni fisiche" e ribadendo che "la Libia non è un porto sicuro dove dovrebbero essere portate persone salvate in acque internazionali".

Salvini: "I migranti si salvano e si riportano in Libia" - I migranti "si salvano, come ha fatto la guardia costiera libica, e si riportano indietro così la gente smetterà di pagare gli scafisti per un viaggio che non ha futuro, perché finisce o con la morte o con un'esistenza per le strade italiane". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mattino 5 ribadendo che non consentirà ai barconi con i migranti e alle Ong di accedere ai porti italiani. "Più persone partono più persone muoiono - ha aggiunto -. Chi vuole bene all'Africa fa di tutto perché non partano".