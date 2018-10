Norvegia, si ribalta un veicolo: sette militari italiani feriti

Sette militari italiani sono rimasti feriti in seguito al ribaltamento del mezzo su cui viaggiavano nei pressi di Valldal, nel nord della Norvegia, dove era in corso un'esercitazione militare della Nato. Secondo quanto reso noto dallo Stato Maggiore della Difesa, quattro militari sono stati medicati sul posto, mentre per gli altri tre è stato necessario il ricovero nell'ospedale di Trondheim per ulteriori accertamenti.