Miss ucraina e russa in stanza insieme al concorso di bellezza, la reginetta di Kiev: "Rabbia e dolore, sono terroristi"

Le miss subito separate

- Le sue parole hanno subito fatto rumore e la sua protesta è diventata un caso. Gli organizzatori dell'evento si sono affrettati a dare a Olga un'altra stanza, separando le due concorrenti, e la miss russa, Ekaterina, ha teso la mano alla collega e ha detto: "Io sono contro l'odio e a favore dell'amicizia, dell'amore e della pace nel mondo". Inoltre, ha anche precisato che la sua famiglia è ucraina e ha spiegato: "Io sono l'unica tra i miei familiari ad essere nata in Russia. Tutti gli altri sono ucraini".

Olga: "Io sono per la pace e per l'amore"

- Olga ha espresso così tutta la sua amarezza: "Credetemi, io sono per la pace, per l'amore, per l'amicizia e il sostegno, ma non per coloro che non posso perdonare. Non per coloro che torturano i miei fratelli e le mie sorelle. Non per coloro che hanno tolto la vita a tanti compagni ucraini". E ancora: "Io non ho nulla contro quella ragazza, ma non riesco a non provare rabbia e dolore nel dover condividere spazi e tempi con l'esponente di un Paese terrorista come la Russia. E al concorso Miss Grand International il mio obiettivo è raccontare al mondo il mio Paese, il nostro spirito ucraino, la nostra bellezza, la nostra forza e tutto quello che stiamo sopportando in questo momento".

Leggi Anche Modella brasiliana uccisa a Kharkiv, combatteva con le truppe ucraine insieme al fratello

"Il mondo deve conoscere la nostra tragedia"

- Dopo l'intervento degli organizzatori per separarla dalla miss russa, Olga ha commentato: "Grazie a tutti, è un piccolo passo ma molto importante perché ora più persone sanno cosa sta accadendo e quali sono i nostri sentimenti. Non smetterò di denunciarlo".