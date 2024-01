Marlene Engelhorn ha ereditato 25 mln di euro: "Li donerò a degli sconosciuti"

Marlene Engelhorn, la 31enne erede dell'impero farmaceutico tedesco BASF, ha annunciato che donerà la gran parte della sua fortuna, 25 milioni di euro: "Se i politici non fanno il loro lavoro e non ridistribuiscono, allora devo ridistribuire io stessa la mia ricchezza".

La mission di Marlene - La ricca ereditiera ha spiegato nel corso di una conferenza stampa che attraverso la sua iniziativa vuole sensibilizzare la società affinché veda come "naturale" che la ricchezza sia distribuita in modo da avvantaggiare tutti e non solo i più ricchi. Secondo alcune stime, i 25 milioni di euro rappresentano circa il 90% del patrimonio di Marlene, da sempre impegnata in progetti per il sociale. Aveva già manifestato le sue intenzioni alla morte della nonna nel 2022.

Un consiglio ad hoc - Per gestire l'operazione sarà creatoun consiglio indipendente composto da 50 residenti in Austria, eletti tra 10mila persone selezionate a caso da un noto istituto democratico nazionale. Queste persone, di almeno 16 anni di età, si incontreranno tra marzo e giugno, accompagnate da un moderatore e diversi esperti. Discuteranno nel corso dei diversi incontri di quali siano i modi migliori per ridistribuire il patrimonio di Engelhorn, che non vuole ricorrere alle tradizionali forme di filantropia, come la creazione di fondazioni benefiche private, che a suo avviso sono strumenti che danno ai ricchi che vogliono fare beneficenza un potere che non dovrebbero avere. Tutti i membri avranno la possibilità di rimanere anonimi, a meno che non scelgano di divulgare pubblicamente la propria identità. Tutti gli incontri saranno moderati da esperti, e saranno selezionati 15 membri sostitutivi nel caso in cui qualcuno non possa partecipare. Per avere una maggiore indipendenza economica e potere dedicarsi a tempo pieno al progetto, i componenti del “Guter Rat” riceveranno 1.200 euro a settimana. Inoltre, lo staff di Engelhorn coprirà le spese di vitto, alloggio e viaggio.

Una distribuzione della ricchezza inesistenza - Engelhorn ha sottolineato che la ricchezza in Austria, uno dei Paesi con il più alto reddito pro capite in Europa, è distribuita in modo diseguale: l'1% dei più ricchi, circa 40.000 famiglie, controlla il 50% del patrimonio nazionale. Secondo l'ereditiera, questo squilibrio ha un effetto negativo sul tessuto sociale, sul sistema politico e sui media, “il che mette la democrazia in pericolo di fronte all'influenza sproporzionata di alcune persone ricche”.

Le battaglie sociali di Marlene - Engelhorn chiede da tempo che il governo austriaco adotti delle misure di redistribuzione della ricchezza più efficaci, tra cui la reintroduzione della tassa di successione (l’imposta che si applica ai beni ricevuti in eredità da una persona), che era stata abolita nel 2008. Inoltre, fa parte di Patriotic Millionaires, un gruppo di persone milionarie americane ed europee che chiede che i governi del mondo impongano tasse più alte a chi è ricco come loro. Hanno aderito al gruppo anche l’attore Mark Ruffalo, l’ereditiera Abigail Disney (nipote di Walt Disney) e Nick Hanauer, imprenditore statunitense che fu tra i primi a investire in Amazon.