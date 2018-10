Maltempo a Maiorca, trovati altri due corpi: il bilancio sale a 12 morti

L'Ue: "Pronti a fornire maggiore sostegno" - "I nostri pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle vittime. Il satellite Copernicus è stato attivato per ottenere carte della regione e siamo pronti a fornire maggiore sostegno se richiesto". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas.



Nadal aiuta i volontari per ripulire case e strade - Anche il tennista spagnolo Rafael Nadal si è unito alla gente di Sant Llorenc des Cardassar per aiutare a ripulire le case e le strade. In un video si vede l'atleta maiorchino impegnato con gli altri volontari. Dopo le inondazioni, Nadal aveva messo a disposizione anche le strutture del suo centro sportivo per gli sfollati, che ammontano a circa duecento. Una cinquantina le persone che sono state ospitate.



Morti anche in Francia - L'ondata di maltempo ha provocato la morte di due persone anche in Francia. I due corpi sono stati recuperati in Costa azzurra, vicino al litorale di Sainte-Maxime. Alcune auto sono state trascinate dalle acque del fiume Garonnette in piena verso il mare. Secondo la polizia, le due vittime si trovavano a bordo di una delle vetture. I soccorritori hanno tratto in salvo 16 persone.