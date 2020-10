Lituania, elezioni generali tra virus e aumento disparità

ente-del-turismo

Lituani alle urne per il primo turno delle elezioni generali, offuscate da un picco di contagi da coronavirus e con la coalizione di centrosinistra al governo che difende la sua gestione della pandemia in un testa a testa con i conservatori dell'opposizione. La campagna elettorale nello Stato baltico della zona euro con 2,8 milioni di abitanti si è concentrata sulle diverse ricette per colmare il divario economico e culturale tra città e campagna.