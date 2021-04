La nuova statua di Cristo a Encantado, sarà alta 5 metri in più di quella di Rio

Con i suoi 43 metri di altezza, piedistallo incluso, sarà la terza al mondo per altezza, svettando sul Redentore che arriva a "solo" 38 metri: è la nuova statua del Cristo Protettore in costruzione a Encantado, in Brasile, che supererà quella ormai iconica collocata da novant'anni a Rio de Janeiro. I lavori sono iniziati nel 2019: per ora sono state montate braccia e testa della scultura, ma entro quest'anno l'opera da 350mila dollari dovrebbe essere completata.